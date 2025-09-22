«Обняла и поцеловала»: Петросян рассказала о поддержке Тутберидзе в Пекине

«Я не знала, когда она уедет, специально к ней спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала, тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Сегодня ролик вышел, как на короткой тренеры волновались. На произвольной, когда я на сальхов заезжала, они, наверное, поседели», — приводит слова Петросян Первый канал.