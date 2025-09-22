Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обняла и поцеловала»: Петросян рассказала о поддержке Тутберидзе в Пекине

Петросян: максимально чувствовала Тутберидзе рядом с собой на отборе к Олимпиаде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что максимально чувствовала поддержку своего тренера Этери Тутберидзе во время выступления на квалификационном к Олимпиаде турнире.

В субботу Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего для Петросян на турнире в Пекине. При этом сама Тутберидзе прибыла в Пекин в составе другой делегации и выводила российскую фигуристку, выступающую в нейтральном статусе, на предстартовые тренировки.

«Я не знала, когда она уедет, специально к ней спустилась. Мы немного пообщались, она меня обняла, поцеловала, тоже, видимо, сильно переживала, нервничала. Я ее чувствовала максимально рядом с собой. Сегодня ролик вышел, как на короткой тренеры волновались. На произвольной, когда я на сальхов заезжала, они, наверное, поседели», — приводит слова Петросян Первый канал.