«Всегда стараюсь ориентироваться по ощущениям». Гуменник — о настрое перед стартами

"Всегда стараюсь, какие бы соперники ни были, не смотреть на других, а больше по собственным ощущениям ориентироваться. Другие спортсмены непредсказуемы, могут выдать уникальный прокат, получить кучу баллов. Могут, наоборот, сильные спортсмены провалиться. От себя ты понимаешь, чего ждать, и по тренировкам и разминкам всегда можно сделать какие-то корректировки.