Болельщица из Китая выучила абзац на русском языке, чтобы поздравить Аделию Петросян

«Извините, что я не говорю по-русски, но я выучила этот абзац наизусть. Сегодня Вы выступили прекрасно, Вы бились за Олимпиаду. Вы — олимпийская чемпионка и номер один в мире и в моём сердце. Я нервничаю и желаю, чтобы Вы получили удовольствие от катания на коньках. Я всегда поддерживаю Вас. Вы оставите яркий след в международной спортивной истории и никогда не останетесь незамеченной», — сказала китайская болельщица в видео, которое опубликовала официальная группа поддержки Аделии Петросян.