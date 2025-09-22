«Даже не ожидала, что так тепло встретят». Петросян — об атмосфере на турнире в Пекине

В день произвольной было ещё громче, я уже даже спокойнее выходила. Настя Губанова (представительница сборной Грузии. — Прим. «Чемпионата») очень хорошо и доброжелательно со мной общалась и поддерживала в какой-то момент. Я очень рада, что и Настя, и Луна [Хендрикс] отобрались. Очень за них рада, что всё это позади, что сложный период прошёл, и можем спокойно готовиться к Олимпиаде.