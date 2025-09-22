Мама Елены Костылёвой раскрыла, какая сумма была вложена в карьеру дочери-фигуристки

«Тот контракт, который нам подсунули, где мы только должны, никто подписывать не будет. От академии [»Ангелы Плющенко«] — только предоставление льда и тренировок. А что там на тренировках? Почему мы должны подписывать такой же контракт, как [София] Сарновская, ходячая по бортику семь лет назад? Наш контракт даже хуже. У Сарновской есть пункт об их “неконкуренции” и нет штрафов по 100 тысяч рублей в час за выход на чужой лëд, вот она и ездит по всем каткам Москвы со всеми тренерами подряд. Всë с разрешения.