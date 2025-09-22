Ричмонд
Мама Елены Костылёвой раскрыла, какая сумма была вложена в карьеру дочери-фигуристки

Мама российской фигуристки Елены Костылёвой Ирина Костылёва рассказала, сколько было потрачено денег за карьеру дочери.

Источник: Чемпионат.com

«Тот контракт, который нам подсунули, где мы только должны, никто подписывать не будет. От академии [»Ангелы Плющенко«] — только предоставление льда и тренировок. А что там на тренировках? Почему мы должны подписывать такой же контракт, как [София] Сарновская, ходячая по бортику семь лет назад? Наш контракт даже хуже. У Сарновской есть пункт об их “неконкуренции” и нет штрафов по 100 тысяч рублей в час за выход на чужой лëд, вот она и ездит по всем каткам Москвы со всеми тренерами подряд. Всë с разрешения.

А 30 миллионов рублей, вложенных в раскрутку Лены? А титулы лучшей фигуристки страны?

И мы будем подписывать контракт такой же, как Шакирова, Вагина, Рубцова? Чтобы Лена дошла до уровня трёхкратной чемпионки России в своём возрасте, я с ней жила на катке, да ещё платила за это порядка 25 млн рублей + костюмы, жильë, соревнования, медицина", — написала Ирина Костылёва в чате своего телеграм-канала.

13-летняя Елена Костылёва является чемпионкой России среди юниоров (2025), победительницей первенства России среди старшего и младшего возрастов.