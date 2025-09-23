«Все шло не так»: Петросян рассказала о трудностях перед отбором в Пекине

«Настроение после Пекина — только благодарить. Спасибо всем, кто поддерживал нас в эти важные дни: невероятным болельщикам на трибунах, переживающим зрителям у экранов, специалистам и спортсменам за ваши удивительные эмоции и сказанные слова, это все было до слез. Благодарю нашу Федерацию фигурного катания на коньках за готовность помочь всегда и во всем и за веру в меня. Мой родной ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе — прим. ред.), с начала сезона все шло не так, как я себе это представляла, но результат достигнут, мы снова смогли, поэтому просто работаем дальше!» — написала Петросян в Telegram-канале.