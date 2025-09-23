«Все шло не так»: Петросян рассказала о трудностях перед отбором в Пекине

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян поблагодарила всех, кто был причастен к ее победе на квалификационном к Олимпиаде турнире в Пекине, отметив, что с начала сезона все шло не так, как она себе представляла, но результат был достигнут.
В субботу Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2026 года.
«Настроение после Пекина — только благодарить. Спасибо всем, кто поддерживал нас в эти важные дни: невероятным болельщикам на трибунах, переживающим зрителям у экранов, специалистам и спортсменам за ваши удивительные эмоции и сказанные слова, это все было до слез. Благодарю нашу Федерацию фигурного катания на коньках за готовность помочь всегда и во всем и за веру в меня. Мой родной ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе — прим. ред.), с начала сезона все шло не так, как я себе это представляла, но результат достигнут, мы снова смогли, поэтому просто работаем дальше!» — написала Петросян в Telegram-канале.
Петросян 18 лет, в Пекине она впервые выступила на международной арене на взрослом уровне. Фигуристка является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Кубка страны.