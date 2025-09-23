Ричмонд
Канадская фигуристка Дюамель дала совет Гуменнику и Петросян перед Олимпиадой

Олимпийская чемпионка из Канады по фигурному катанию Меган Дюамель поделилась своим мнением о выступлениях Аделии Петросян и Петра Гуменника на олимпийском отборе в Пекине.

Источник: Sport24

— Как вы оцените качество выступления Гуменника и Петросян на олимпийском отборе и их шансы на медали на Олимпиаде?

— Я смотрела оба выступления в Китае. Мне очень нравится стиль Петра Гуменника, я следила за ним с тех пор, как он еще был маленьким мальчиком. Мне понравилась его короткая программа. Но для того, чтобы бороться за медаль на Играх в Италии, Гуменнику понадобится более чистая произвольная программа.

Аделия Петросян, похоже, чуть дальше от медалей сейчас. Ее прыжки кажутся зажатыми и неплавными. Но я уверена, что она сможет улучшить этот элемент и составит конкуренцию лучшим фигуристкам на Олимпиаде в Италии, — ответила Дюамель «ВсеПроСпорт».

По итогам турнира, прошедшего в столице Китая, Петросян и Гуменник одержали победу и обеспечили себе лицензии для участия в Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.