Канадская фигуристка Дюамель дала совет Гуменнику и Петросян перед Олимпиадой

— Я смотрела оба выступления в Китае. Мне очень нравится стиль Петра Гуменника, я следила за ним с тех пор, как он еще был маленьким мальчиком. Мне понравилась его короткая программа. Но для того, чтобы бороться за медаль на Играх в Италии, Гуменнику понадобится более чистая произвольная программа.