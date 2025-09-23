«Кесарево — это жесть, не советую никому»: Трусова подробно рассказала, как прошли роды

Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов опубликовали откровенный 17-минутный ролик о рождении сына Михаила. 21-летняя фигуристка впервые рассказала о трудном решении врачей, споре о кесареве и страхах, которые сопровождали ее в операционной.
Ожидание и первые схватки
6 августа у Александры Трусовой и Макара Игнатова родился сын Михаил. Спустя неделю после родов пара записала дома видео, чтобы честно поделиться пережитым опытом. Муж рассказал хронологию событий начиная с первых схваток.
Ночью фигуристка почувствовала изменения в организме и начала засекать время. Сначала она не понимала, действительно ли это схватки, но, когда ощущения стали регулярными, сомнений не осталось. Как вспомнил Игнатов, он только успел заснуть и пришлось собираться в роддом. По его словам, Александра даже успела накраситься перед отъездом.
Роддом, боль и решение об эпидуралке
В клинике супруги оказались в отдельной палате. Трусова вспоминала, что уже на первых этапах боль оказалась очень сильной, хотя врачи говорили о минимальном раскрытии. В какой-то момент у нее появилось чувство, будто организм полностью обессилен.
«Мне уже стало плохо, а это только начало, 1,5 см. Я вроде бы в хорошем настроении, но уже очень больно. Все тело как с сильной температурой, когда оно не держится как будто. Только температуры нет», — рассказывает Александра.
Шесть часов схваток вынудили фигуристку согласиться на эпидуральную анестезию. Врачей это оживило: свет включили, кресло поставили, и через несколько минут все стало значительно легче. По словам Александры, четыре часа она почти не чувствовала боли и даже шутила, что при таком течении готова рожать сразу второго ребенка.
Однако вскоре выяснилось, ситуация не меняется: ребенок оставался слишком высоко. Врачи начали обсуждать варианты, и прозвучало слово «кесарево».
«Кесарево не хотелось — мне через месяц выступать»
Как призналась Трусова, сперва она пыталась отказаться от операции и надеялась справиться с рождением ребенка самостоятельно. «Я понимаю, что мне через месяц выступать в шоу. Кесарево не хотелось», — объяснила спортсменка.
По ее словам, врачи предложили временно отключить обезболивание и попробовать двигаться. Однако новые схватки оказались невыносимыми.
«Попыталась как-то постоять на четвереньках, на кресле, на котором я была. В какой-то момент стало невозможно все терпеть уже», — призналась фигуристка.
В итоге она настояла на возвращении анестезии и согласилась на хирургическое вмешательство.
Страхи во время рождения ребенка
По словам Трусовой, момент подготовки к операции стал для нее самым страшным.
«Кесарево — это жесть, не советую никому. У меня в жизни никогда не было операций, никогда не носила гипс. Я уколы делала три раза в жизни. Поэтому для меня все это было очень страшно», — поделилась Александра.
Особенно сильно фигуристка испугалась, когда врачи не пустили Макара в операционную. Она настаивала на его присутствии с самого начала. Увидев Игнатова, будущая мама почувствовала облегчение.
Через несколько минут после начала операции малыш появился на свет. Однако даже этот момент сопровождался тревогой: спортсменка боялась, что ребенка унесут или перепутают. В итоге сына ей вернули и приложили к груди.
После завершения операции Сашу перевели в палату, а первые часы с новорожденным Михаилом провел Макар. В финале ролика Трусова призналась: она не считает кесарево полноценными родами, но все же рада, что ребенок появился здоровым.
Игнатов, в свою очередь, отметил стойкость Александры и подчеркнул: будь он на ее месте, сразу выбрал бы обезболивание: «Стоматологу же мы не говорим — рвите зуб на живую».
Дальнейшие планы
20 сентября в столице прошел фестиваль «Ночь Московского спорта», на котором Трусова встретилась с болельщиками. Фигуристка рассказала, что хочет сына в будущем приобщить к семейному спорту и даже попробовать с ним заняться боксом.
Кроме того, Саша не отрицает своего желания завести второго ребенка. но чуть позже: «Считаю, у каждого малыша должно быть время, когда он является одним любименьким. Мне нравится разница в возрасте, как у нас с братьями (Иван младше на 10 лет, Егор — на 5. — Прим. “СЭ”). Однозначно, планируем. Не хочу останавливаться на одном ребенке. Но пока карьера».
Напомним, 13 сентября Александра впервые выступила на льду после родов. Она приняла участие в шоу «Евгения Медведева и друзья».
Андрей Кириллов