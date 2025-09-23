«Кесарево — это жесть, не советую никому»: Трусова подробно рассказала, как прошли роды

Ночью фигуристка почувствовала изменения в организме и начала засекать время. Сначала она не понимала, действительно ли это схватки, но, когда ощущения стали регулярными, сомнений не осталось. Как вспомнил Игнатов, он только успел заснуть и пришлось собираться в роддом. По его словам, Александра даже успела накраситься перед отъездом.