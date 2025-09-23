Звезда мексиканской фигурки работал с Тим Тутберидзе и хочет сделать это вновь: «По сей день использую их советы»

«Мне просто немного грустно, что решения некоторых людей могут повлиять на спорт. Я просто считаю, что для спортсменов должно быть больше ясности, потому что мы так усердно работали, чтобы попасть на эти соревнования, и мы все заслуживаем шанса. Я просто желаю всем спортсменам в России и во всем мире, я просто надеюсь, что у них все хорошо и они продолжат бороться за свои мечты, потому что каждый заслуживает шанса», — сказал многократный чемпион Мексики.