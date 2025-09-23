Звезда мексиканской фигурки работал с Тим Тутберидзе и хочет сделать это вновь: «По сей день использую их советы»

25-летний мексиканский фигурист Донован Каррильо — легенда этого вида спорта. Он с детства катается в стране, где многие не знают, что такое лед. Парень терпел насмешки, провел годы тренировок в торговом центре, а недавно добился права поехать на свои вторые Игры. Такие люди несут фигурное катание в мир.
Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, Каррильо нужно было попасть в топ-5 на отборочном турнире в Пекине. И ему это удалось с запасом — несмотря на неудачный прокат произвольной программы, мексиканец удержался на подиуме, выиграв бронзу — хватило задела после короткой.
Победителем турнира стал россиянин Петр Гуменник — очень сильный конкурент для Донована, но был только рад нашему фигуристу — сам подошел после награждения, обнял, поздравил и сказал теплые слова. А в интервью в микст-зоне Каррильо публично поддержал возвращение россиян.
«Мне просто немного грустно, что решения некоторых людей могут повлиять на спорт. Я просто считаю, что для спортсменов должно быть больше ясности, потому что мы так усердно работали, чтобы попасть на эти соревнования, и мы все заслуживаем шанса. Я просто желаю всем спортсменам в России и во всем мире, я просто надеюсь, что у них все хорошо и они продолжат бороться за свои мечты, потому что каждый заслуживает шанса», — сказал многократный чемпион Мексики.
После церемонии награждения и пресс-конференции корреспондент Sport24 Константин Лесик пообщался с Каррильо. Он рассказал о своих планах на Игры в Милане и работе с командой Этери Тутберидзе.
«Счастлив отобраться на Олимпиаду второй раз, выросло новое поколение фигуристов, круто смотреть на то, как развивается наш вид спорта, здорово, что я еще могу с ними конкурировать. Испытываю очень много эмоций, на тренировках у меня получалось гораздо лучше, но прокат вышел не очень удачным. Однако я рад, что этого хватило, чтобы отобраться на Олимпиаду. Ожидание оценок было дольше, чем сама программа, ха-ха! Я старался сражаться за каждый элемент и думать о каждом балле, который я мог набрать», — говорит спортсмен, отвечая на вопрос о турнире в Пекине.
— А прокат Петра Гуменника успел увидеть? — спрашиваю мексиканца.
— К сожалению, у меня не было шанса увидеть прокат Петра на соревнованиях (Каррильо в это время давал интервью, — прим. Sport24). Но я видел его на тренировке, мы были в одной группе. У него реально крутые, сильные прыжки. И высокий уровень артистизма. Я бы сказал, что он очень сбалансированный фигурист, у которого есть все.
— Следишь за российскими соревнованиями?
— Немного, но очень круто, что у вас их много, и они проходят на высоком уровне. Очень рад, что россияне (Аделия Петросян и Петр Гуменник) оказались здесь, в Пекине — их уровень высок, у них можно многому научиться. Мне хотелось бы больше общаться и взаимодействовать с ними, как и с тренерами из России.
— У тебя уже был опыт работы с российскими тренерами?
— Да, у меня был опыт сотрудничества с командой Этери Тутберидзе. В 2021 году Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз приезжали на небольшие сборы в Мехико, я участвовал там вместе с другими спортсменами. Это было довольно круто. Заканчивал сборы с ощущением, что освоил много нового.
Также я работал с российскими тренером, его зовут Валерий Леснов — он жил в России, а потом переехал Мексику выступать в шоу и по другим делам. Он помогал мне делать прыжки на удочке, это было полезно.
— Принято считать, что в России тренеры более суровы, чем в других странах. Показались ли Даниил и Сергей тебе строгими?
— В первую очередь, они очень хорошие тренеры. У них профессиональные методики, они круто объясняют технику, мне понравились упражнения, которые они давали нам. Дудаков и Глейхенгауз знают, как развивать спортсменов, сделать их классными. Они много времени удаляют деталям, которые, как оказалось, очень важны. Не сказал бы, что они строги, они профессионалы своего дела. Огромный респект им!
На тех сборах у нас было много групповых занятий и много отличных упражнений. Это было четыре года назад, но я детально помню те уроки до сих пор. Я скажу тебе больше, я до сих пор использую их методики в своих тренировках. И это круто!
— Потренировался бы еще раз с командой Тутберидзе, если бы у тебя была такая возможность?
— Почему нет? С удовольствием! Мне всегда нравится учиться у всех. Вообще, я считаю, что у каждого тренера можно чему-то научиться. Так что это было бы честью для меня.
— Какую цель ты ставишь себе на Олимпиаду в Милане?
— Я хочу продолжать улучшать собственные результаты. Сейчас очень вырос уровень конкуренции в мужском одиночном катании, но я не сдаюсь. Буду продолжать упорно работать над собой. Моя цель — добавить больше четверных, я могу делать тулуп, раньше приземлял риттбергер. Верю, что смогу усложнить программы парочкой сложных элементов в ближайшие месяцы.
Константин Лесик