Этери Тутберидзе: «У Петросян была серьезная травма. Она выбыла на 3−4 недели из тренировочного процесса, это огромный срок»

Но к этому опять-таки надо относиться по-другому. Как будто бы путь к Олимпиаде не должен быть проще. Пока что ни у кого не был проще. Только у одной спортсменки он был проще, но ни к чему хорошему в итоге не привел. У Валиевой сезон был очень простой, все шло как надо.