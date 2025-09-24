Этери Тутберидзе: «У Петросян была серьезная травма. Она выбыла на 3−4 недели из тренировочного процесса, это огромный срок»

— Аделия сказала, что сезон начался не так, как она себе представляла.
— Это правда. Сезон начался не так, как мы себе представляли. Потому что травма, довольно-таки серьезная травма. Она выбыла у нас на 3−4 недели из тренировочного процесса, это огромный срок.
И выбыла она немножко поздновато, потому что сначала она пыталась тренироваться и лечить, тренироваться и лечить, пока не поставили наконец-то правильный диагноз. И оказалось, что там только покоем надо было лечиться. А время уже поджимало. И потом, когда она вышла, уже оставалось две недели до отъезда. Ей очень сильно намял ботинок, настолько, что кожа сошла до мяса.
Но к этому опять-таки надо относиться по-другому. Как будто бы путь к Олимпиаде не должен быть проще. Пока что ни у кого не был проще. Только у одной спортсменки он был проще, но ни к чему хорошему в итоге не привел. У Валиевой сезон был очень простой, все шло как надо.
У Загитовой ноги были просто в мясо. Женя Медведева, Саша Трусова со сломанными ногами шли к Олимпиаде. Щербакова перенесла сложнейший коронавирус, воспаление легких. У нее температура стояла 39 на протяжении полугода, она еле ходила.
То есть как будто бы у всех, кроме одной. Я не знаю, может, правда должно быть тяжело, чтобы было хорошо? Нужно просто думать позитивно. Мы сейчас проходим эти испытания для того, чтобы все было хорошо. Просто их надо пройти, на самом деле.
Потому что в какой-то момент все время хочется отказаться. И Аделия тоже была уже вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать.
Мы ей говорили: зачем ты отказываешься? Ты что, хочешь запасной девочке (Алине Горбачевой — прим. Спортса«“) место отдать? Она сказала — да, если она более достойна, пусть она едет. Ты что? Ты будешь жалеть всю свою жизнь.
Просто оказалось, что девочка, которая запасная, еще менее готова. В этом варианте соглашусь, что Аделия была лучше готова. Там у девочки тоже была травма, тоже не тренировалась и успела подготовиться еще меньше, — сказала Тутберидзе в эфире «Прокат Show» на Okko.
Как же крута Аделия Петросян!