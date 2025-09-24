Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игнатов пропустит контрольные прокаты сборной России

Фигурист Игнатов пропустит контрольные прокаты по медицинским показаниям.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российский фигурист Макар Игнатов сообщил, что не будет участвовать в контрольных прокатах сборной России по медицинским показаниям.

Контрольные прокаты состоятся 27—28 сентября в Санкт-Петербурге.

«Дорогие друзья, я к вам с не самыми хорошими новостями. Последние лет 5 или 6 ни одни контрольные прокаты не проходили без моего участия. И, к сожалению, этот стрик вынужденно подходит к концу. Из‑за некоторых медицинских моментов я не смогу принять участие в прокатах. Когда‑нибудь я обязательно расскажу всю подноготную этой истории, но не сейчас, так что не будем об этом. До встречи в сезоне, надеюсь, уже на этапах увидимся!» — написал Игнатов в своем Telegram-канале.

В августе фигурист и его жена Александра Игнатова (Трусова) объявили о рождении ребенка, которого они назвали Михаилом. Игнатову 25 лет, он является серебряным призером чемпионата России и двукратным победителем Финала Кубка России.