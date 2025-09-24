Игнатов пропустит контрольные прокаты сборной России

«Дорогие друзья, я к вам с не самыми хорошими новостями. Последние лет 5 или 6 ни одни контрольные прокаты не проходили без моего участия. И, к сожалению, этот стрик вынужденно подходит к концу. Из‑за некоторых медицинских моментов я не смогу принять участие в прокатах. Когда‑нибудь я обязательно расскажу всю подноготную этой истории, но не сейчас, так что не будем об этом. До встречи в сезоне, надеюсь, уже на этапах увидимся!» — написал Игнатов в своем Telegram-канале.