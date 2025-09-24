Ричмонд
Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы скоро могут вернуться на международную арену

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы могут вернуться на международную арену уже в ближайшее время.

Источник: Чемпионат.com

«Мы надеемся на участие наших ребят в чемпионатах мира и Европы в ближайшее время. Для этого есть определённые основания», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Ранее российские фигуристы приняли участие в первом международном турнире за последние 3,5 года. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщал, что не пускает россиян на турниры из-за вопросов безопасности. Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. Никаких значимых провокаций в их сторону не было.