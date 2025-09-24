Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова о возвращении россиян: «За закрытыми дверями к нам относятся позитивно. Но когда доходит до голосования, результат другой»

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что есть определенные основания надеяться на допуск россиян к чемпионатам мира и Европы в ближайшее время.

Источник: Sports

"Пока двери закрыты, можно говорить откровенно. Как только информация становится публичной, на президентов начинают оказывать давление. Понятно, что уже даже то, что федерация в принципе сделала — допустила наших спортсменов, — это большой шаг, но пары все равно не допустили.

За закрытыми дверями к нам действительно относятся позитивно. Но, к сожалению, когда доходит до голосования, результат другой. Пары ведь так и не допустили. Я считаю, что это несправедливо по отношению к нашим ребятам, что они не будут участвовать в Олимпиаде.

Возможно, в ближайшее время ситуация изменится. Все-таки Россия исторически внесла огромный вклад в развитие мирового фигурного катания.

Боюсь, что ни один президент федерации, кроме, пожалуй, теннисной, которая обошла все преграды и допустила наших спортсменов, не пойдет против давления. То есть за закрытыми дверями можно давать надежду, но на деле это ничего не гарантирует.

К сожалению, так в большинстве федераций. Встречаются, общаются позитивно, а по факту решения принимаются другие", — сказала депутат Госдумы Светлана Журова.