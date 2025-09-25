Петросян, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах

Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Вероника Яметова. Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Николай Угожаев. Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова — Даниль Галимов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Таисия Щербинина — Артем Петров.
Танцы на льду: Василиса Григорьева — Евгений Артющенко, Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Милана Кузьмина -Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Анна Щербакова — Егор Гончаров.
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге.