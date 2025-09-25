Ричмонд
Гуменник и Петросян вошли в состав участников контрольных прокатов сборной

Гуменник и Петросян выступят на контрольных прокатах сборной.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник включены в список участников контрольных прокатов сборной России, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Контрольные прокаты взрослой сборной России состоятся в Санкт-Петербурге 27—28 сентября. Ранее Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпийские игры 2026 года в одиночном катании.

У женщин также заявлены Софья Акатьева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Анна Фролова, Вероника Яметова. В мужском одиночном катании в список вошли Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов и Николай Угожаев.

Среди спортивных пар представлены Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина /Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.

В танцах на льду выступят Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.