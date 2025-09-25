София Дзепка: «Мне очень нравилось катание Медведевой, ее артистизм, то, как она вкладывает душу в прокат. Однако я не пытаюсь ее копировать»

Например, мне всегда очень нравились вращения Камилы Валиевой. Допустим, я посмотрела ее программу и поняла, над чем мне нужно ещё работать, чтобы стремиться к совершенству. Ну и так у каждого спортсмена. Конкретно, за кем я слежу в российском фигурном катании? Если честно, слежу за большинством, практически за всеми. Очень интересно будет посмотреть контрольные прокаты, которые пройдут уже в эти выходные.