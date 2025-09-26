Совсем новая Валиева, разноцветный Кондратюк и смелые эксперименты. Как наши фигуристы удивляют на старте сезона

Контрольные прокаты сборной России — уже традиционное событие, которое открывает сезон. Обычно именно там презентуются новые постановки, которые могут увидеть и зрители, и судьи в спокойной обстановке. Многие держат свои идеи и наработки в тайне, даже не раскрывают музыку раньше времени. В этом году контрольные прокаты пройдут позже обычного, но даже так болельщиков ждут сюрпризы.
Вспоминаем самые неожиданные программы последних лет.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, короткая программа 2022/23
Сейчас оба фигуриста уже завершили спортивную карьеру, но в прошлом они часто удивляли и радовали именно своими постановками. В парном катании не так много возможностей для экспериментов — запредельная сложность и большое количество элементов не дают времени на должную проработку скольжения и хореографии. Дарья и Денис старались оставаться в топе и включать в свои программы интересные находки. Их последняя совместная работа особенно порадовала — короткая под песню «Индиго» от Даны Соколовой. Помимо неожиданно смелого текста, фигуристы смогли подстроиться под ритм, поставить много акробатических элементов и современной хореографии. Сейчас такого подхода точно не хватает как в нашем парном катании, так и международном.
Евгений Семененко, произвольная программа 2022/23
Любимую музыку спортсменов часто оставляют на показательные выступления, чтобы не потерять лояльность судей из-за новых и незнакомых композиций. А двукратный чемпион страны решил удивить и представил соревновательную постановку под корейский поп, что не так распространено в фигурном катании. Тем более Евгений выбрал свою любимую группу TXT и использовал две песни «Trust Fund Baby» и «Good Boy Gone Bad». В первой части было не так много хореографии из-за подготовки к четверным прыжкам, но после Семененко стилизовал оригинальные движения и многое перенес на лед. Это точно удивило зрителей, которые ожидали классики.
Камила Валиева, короткая программа 2023/24
Камилу привыкли видеть в лирических образах. Ее катание и растяжка помогли создать определенный стиль, который спокойно эксплуатировали несколько лет подряд. В том сезоне Валиева удивила выбором композиции — «I See Red» от Everybody Loves an Outlaw. Эту программу много обсуждали из-за спорного образа и самой песни. Все привыкли видеть Камилу в совершенно других ролях, и новая далеко не всем понравилась. Несмотря на это, такой выбор был серьезным шагом вперед для фигуристки, она отошла от привычной темы и на соревнованиях показала себя совсем новой, повзрослевшей.
Анна Щербакова и Егор Гончаров, ритмический танец 2024/25
Несмотря на специфику вида, танцы на льду все равно остаются очень консервативным направлением. Особенно это касается короткой программы, где ISU сами выбирают общую тему для постановок. Бывшие юниоры Щербакова/Гончаров в первом же взрослом сезоне привлекли к себе внимание, когда выбрали композицию Песняров «Косил Ясь Конюшину». Они выделились на фоне однообразных постановок и запомнились зрителям своей легкостью и непринужденностью.
Марк Кондратюк, короткая программа 2024/25
Одно из самых приятных впечатлений на прошлогодних контрольных прокатах оставил именно ученик Светланы Соколовской. Он всегда любил экспериментировать и пробовать новые стили, но достаточно тяжелую электронную музыку никто из топов точно до него не использовал. Марк выбрал несколько композиций: «Warp 1.9», «Storm» в исполнении The Bloody Beetroots и «Bangarang» Skrillex. Даже склейки получились интересными — их органично перемешали, используя звуки микширования, как за диджейским пультом. Можно сказать, что это одна из самых удачных постановок в российской фигурке за последние годы.
Алена Волкова