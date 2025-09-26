Совсем новая Валиева, разноцветный Кондратюк и смелые эксперименты. Как наши фигуристы удивляют на старте сезона

Сейчас оба фигуриста уже завершили спортивную карьеру, но в прошлом они часто удивляли и радовали именно своими постановками. В парном катании не так много возможностей для экспериментов — запредельная сложность и большое количество элементов не дают времени на должную проработку скольжения и хореографии. Дарья и Денис старались оставаться в топе и включать в свои программы интересные находки. Их последняя совместная работа особенно порадовала — короткая под песню «Индиго» от Даны Соколовой. Помимо неожиданно смелого текста, фигуристы смогли подстроиться под ритм, поставить много акробатических элементов и современной хореографии. Сейчас такого подхода точно не хватает как в нашем парном катании, так и международном.