В ISU исключили участие российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях ISU после начала военной операции на Украине в 2022 году. ISU разрешил им выступить в личных видах (по одной квоте) в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли отбор и завоевали путевки на Игры.