Мама Илона Маска оценила выступление Петросян

На отборе представительница России показала лучший результат, набрав суммарно 209,63 балла. Теперь ей предстоит участие в самих Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля. На них Петросян, как и Пётр Гуменник, также занявший первое место на отборе, выступит в нейтральном статусе.