Мама Илона Маска оценила выступление Петросян

Мэй Маск, мать американского предпринимателя Илона Маска, оценила видео с короткой программой Аделии Петросян на Олимпийском квалификационном турнире.

Источник: Getty Images

Американке, как и многим другим иностранным фанатам фигурного катания, понравилось выступление россиянки на олимпийском отборе. Видео с её программами на канале Международного союза конькобежцев всего за четыре дня набрали не только большое количество положительных комментариев, но и 561 тыс. просмотров.

На отборе представительница России показала лучший результат, набрав суммарно 209,63 балла. Теперь ей предстоит участие в самих Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 22 февраля. На них Петросян, как и Пётр Гуменник, также занявший первое место на отборе, выступит в нейтральном статусе.