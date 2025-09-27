Самсонов не стал комментировать причины ухода из группы Тутберидзе

«Это что-то личное, много было причин, наверное, в конце было тяжеловато, понимал, что стал похуже кататься в последние два сезона. Возможно, моя вина была, возможно коллективная. Сели с родителями, это люди, с которыми я все обсуждаю в первую очередь, приняли такое решение. Ну, а подробности обсуждать я не буду», — сказал Самсонов журналистам, отвечая на вопрос о причинах ухода от Тутберидзе.