Самсонов не стал комментировать причины ухода из группы Тутберидзе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Даниил Самсонов отказался комментировать причины ухода из тренерской группы Этери Тутберидзе, но признал, что стал хуже кататься в последние два сезона.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге
«Это что-то личное, много было причин, наверное, в конце было тяжеловато, понимал, что стал похуже кататься в последние два сезона. Возможно, моя вина была, возможно коллективная. Сели с родителями, это люди, с которыми я все обсуждаю в первую очередь, приняли такое решение. Ну, а подробности обсуждать я не буду», — сказал Самсонов журналистам, отвечая на вопрос о причинах ухода от Тутберидзе.
«Первую тренировку провел в начале июня, с Марком Кондратюком подружились, он мне помог первые две недели обосноваться. Наслаждаюсь и очень рад, что нахожусь в этой группе. Рад, что стал делать меньше бабочек, стал кататься более эффективно», — отметил Самсонов.