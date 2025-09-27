Ричмонд
Дикиджи объяснил, почему не исполняет в программе четверной аксель

Дикиджи заявил, что если исполнит четверной аксель, то не справится с остальным.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости, Андрей Симоненко. Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи признался, что если попробует исполнить в программе аксель в четыре с половиной оборота, то не справится с остальными элементами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 27—28 сентября. Дикиджи исполнил в субботу короткую программу. Фигурист владеет акселем в четыре с половиной оборота, но в программе его пока не исполняет. Среди элитных фигуристов четверной аксель в программе исполняет только чемпион мира американец Илья Малинин.

«Если в программе зайду на четверной аксель, то, боюсь, только его и сделаю, а остальное — нет. Как это делает Малинин? Ну, Малинин — это Малинин. Но возможно, и я когда-нибудь сделаю программу с четверным акселем», — сказал Дикиджи журналистам.

Фигурист отметил, что собирается усложнять программу. «Я думаю, что вполне нормально будет пять четверных собрать в произвольной, — добавил он. — Я с пятью не катал еще. Чтобы вставлять шестой, нужно хорошо катать пятиквадку. Потом нужно усложнять».