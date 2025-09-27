Дикиджи объяснил, почему не исполняет в программе четверной аксель

«Если в программе зайду на четверной аксель, то, боюсь, только его и сделаю, а остальное — нет. Как это делает Малинин? Ну, Малинин — это Малинин. Но возможно, и я когда-нибудь сделаю программу с четверным акселем», — сказал Дикиджи журналистам.