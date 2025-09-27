Гуменник рассказал об общении с иностранными спортсменами

Спортсмен объяснил, почему поменял произвольную программу и выбрал вариант с пятью четверными прыжками. «Зрителям понятнее и приятнее смотреть на Онегина, которого все знают, а более абстрактная программа пока еще не очень получается. Я готовлю пять четверных к Олимпиаде, решил, что надо тренировать контент. На тренировках получается, на соревнованиях волнение еще может помешать это сделать. Но в любом случае надо, чтобы Олимпиада была не первым турниром, где я зайду на пять четверных», — отметил Гуменник.