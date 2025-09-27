Гуменник рассказал об общении с иностранными спортсменами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости, Андрей Симоненко. Победитель олимпийского отборочного турнира в Пекине россиянин Петр Гуменник рассказал журналистам, что общение с иностранными спортсменами во время соревнований было очень доброжелательным.
Гуменник на прошлой неделе выиграл отборочный турнир в Пекине и отобрался на Олимпийские игры 2026 года.
«Как обычно принято все у спортсменов, желали удачи, все очень доброжелательно было», — сказал Гуменник, отвечая на вопрос об общении с иностранными атлетами.
Фигуристу было запрещено во время турнира общаться с журналистами. «После короткой программы заблудился и вышел куда-то к прессе», — со смехом рассказал он, говоря об этом запрете.
Гуменник оценил эмоции от турнира на десять баллов. «Это десять баллов, очень был рад вернуться на международную арену спустя четыре года, соскучился по Китаю, счастлив отобраться на Олимпийские игры», — признался фигурист.
Спортсмен объяснил, почему поменял произвольную программу и выбрал вариант с пятью четверными прыжками. «Зрителям понятнее и приятнее смотреть на Онегина, которого все знают, а более абстрактная программа пока еще не очень получается. Я готовлю пять четверных к Олимпиаде, решил, что надо тренировать контент. На тренировках получается, на соревнованиях волнение еще может помешать это сделать. Но в любом случае надо, чтобы Олимпиада была не первым турниром, где я зайду на пять четверных», — отметил Гуменник.