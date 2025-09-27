Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Получился выдающимся». Вайцеховская — о прокате Гуменника в Санкт-Петербурге

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о качестве исполнения короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о качестве исполнения короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Про “Парфюмера” Петра Гуменника все хвалебные слова были сказаны ещё неделю назад в ходе олимпийской квалификации в Пекине, но надо заметить, питерским зрителям досталось даже более качественное зрелище — Пётр ещё больше усложнил программу, заменив четверной сальхов на лутц, исполнил её мощнее и выразительнее.

Понятно, во многом такой раскованности способствовало отсутствие стресса, но прокат реально получился выдающимся. Достойным того, чтобы бороться на Олимпиаде", — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.