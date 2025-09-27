«Получился выдающимся». Вайцеховская — о прокате Гуменника в Санкт-Петербурге

«Про “Парфюмера” Петра Гуменника все хвалебные слова были сказаны ещё неделю назад в ходе олимпийской квалификации в Пекине, но надо заметить, питерским зрителям досталось даже более качественное зрелище — Пётр ещё больше усложнил программу, заменив четверной сальхов на лутц, исполнил её мощнее и выразительнее.