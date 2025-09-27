Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Софья Муравьёва рассказала о тренировках в штабе Алексея Мишина

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, как чувствует себя в штабе Алексей Мишина, к которому перешла в межсезонье от Евгения Плющенко.

Источник: Чемпионат.com

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, как чувствует себя в штабе Алексей Мишина, к которому перешла в межсезонье от Евгения Плющенко.

«Алексей Николаевич [Мишин] очень трепетно относится ко всем своим спортсменам. Нет ни одного момента, когда он о них забывает, в любой момент может позвонить с какими-нибудь нужными словами. Он очень требовательный, мне раньше так не казалось. Он с меня требует, а я его понимаю, мы вместе хотим показать хороший результат уже в начале сезона», — передаёт слова Муравьевой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.