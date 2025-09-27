Горбачёва ответила, готова ли была заменить Петросян на олимпийском отборе в Пекине

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачёва рассказала, были ли она готова заменить российскую фигуристку Аделию Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026, который прошёл в Пекине. Петросян одержала победу на турнире и завоевала путёвку на Олимпиаду в итальянских Милане и Кортино-д’Ампеццо.