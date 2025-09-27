Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не окончательный вариант». Софья Муравьева — о костюме на короткую программу

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, кто подготовил её новый костюм на короткую программу к сезону-2025/2026, отметив, что у неё ещё нет готового платья на произвольную программу.

Источник: Чемпионат.com

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, кто подготовил её новый костюм на короткую программу к сезону-2025/2026, отметив, что у неё ещё нет готового платья на произвольную программу.

«Это платье пробный вариант, не окончательный, делала его мой любимый мастер — мама. Она большой профессионал в своём деле. На произвольную ещё нет готового платья, потому что нужно одобрение постановщика Бенуа Ришо», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Софья Муравьёва принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27—28 сентября в Санкт-Петербурге.