Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Садкова: надеюсь, удастся показать то, что было в прошлом сезоне

Серебряный призёр чемпионата России — 2025, ученица Этери Тутберидзе 17-летняя Дарья Садкова прокомментировала прокат своей короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.com

Серебряный призёр чемпионата России — 2025, ученица Этери Тутберидзе 17-летняя Дарья Садкова прокомментировала прокат своей короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Садкова в КП чисто исполнила тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.

"Я немного подросла, но это не сильно сказалось на моих прыжках, надеюсь мне удастся сохранить то, что я показывала в прошлом сезоне.

Сейчас основная цель была накатать короткую программу и произвольную программу, показать их на контрольных прокатах, завтра выступить так же хорошо, как и сегодня«, — передаёт слова Садковой корреспондент “Чемпионата” Мария Кравченко.