Садкова: надеюсь, удастся показать то, что было в прошлом сезоне

Серебряный призёр чемпионата России — 2025, ученица Этери Тутберидзе 17-летняя Дарья Садкова прокомментировала прокат своей короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Садкова в КП чисто исполнила тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель, тройной флип.
"Я немного подросла, но это не сильно сказалось на моих прыжках, надеюсь мне удастся сохранить то, что я показывала в прошлом сезоне.
Сейчас основная цель была накатать короткую программу и произвольную программу, показать их на контрольных прокатах, завтра выступить так же хорошо, как и сегодня«, — передаёт слова Садковой корреспондент “Чемпионата” Мария Кравченко.