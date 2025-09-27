Ричмонд
Садкова рассказала о дружбе с Алисой Двоеглазовой и Софьей Акатьевой

Вице-чемпионка России Дарья Садкова рассказала, с кем из других фигуристок она дружит, отметив, что старается поддерживать связь с Алисой Двоеглазовой и Софьей Акатьевой.

Источник: Чемпионат.com

«Помогает дружба с Соней и Алисой во время тренировочного процесса, мы втроем стараемся максимально друг друга поддерживать, когда у кого-то что-то получается, то хвалим друг друга, если неудачная тренировка, то общаемся, поддерживаем», — передает слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Дарья Садкова принимает участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят 27—28 сентября в Санкт-Петербурге.