«Очень хочу спать всё время». Петросян высказалась о прокате после олимпийского отбора

Тяжело было выступать после перелёта из Китая? Пока акклиматизация ещё есть, очень хочу спать всё время. Все самое сложное я сделала, теперь главная задача — восстанавливаться, лечиться«, — передаёт слова Петросян корреспондент “Чемпионата” Анастасия Матросова.