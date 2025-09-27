Первое интервью Петра Гуменника после победы в Китае: «В Пекине заблудился: вместо автобуса вышел к прессе»

Российский победитель отбора на Олимпийские игры Петр Гуменник решил не отсиживаться в тени после своего успеха. Он предпочитает накатывать программы со зрителями, в обстановке, максимально приближенной к соревновательной. Спустя несколько дней после возвращения из Пекина петербуржец чисто прокатал короткую программу в «Юбилейном», продемонстрировав свой максимальный контент. После яркого перфоманса он ответил на вопросы журналистов, которых, как оказалось, подспудно искал еще в Китае.
— Петр, у вас совсем недавно был такой огромный выплеск физической и эмоциональной энергии. Почему решили участвовать в этом мероприятии всего через несколько дней?
— Не мог просто пропустить такую возможность — выступить в родном городе для любимых зрителей. Хоть по технической части я уже обрел ясность, какие у меня есть недочеты, в чем преимущества, поэтому, наверное, в первую очередь — это выступить для зрителей.
— В Пекине не соскучились по журналистам?
— Да, вспоминал всех журналистов, когда шел с проката и выходил прямо в раздевалку. Даже после короткой, это, наверное, как-то подсознательно получилось, что вместо того, чтобы пойти к автобусу, я заблудился и вышел куда-то к прессе.
— Насколько по 10-балльной шкале можете оценить эмоциональные впечатления от поездки в Пекин?
— Очень плотные получились эмоции. Могу, наверное, смело выдать 10 баллов, но не потому, что это было уникально волнительно, а просто я пережил большой их спектр и был очень рад вернуться на международную арену спустя 4 года. Очень соскучился. Выступить в Китае, отобраться на Олимпиаду — это просто все моя давняя мечта была.
— Расскажите, пожалуйста, удалось ли с кем-то пообщаться из зарубежных фигуристов?
— Времени особо не было, поэтому больше «привет-пока». Немножко только пообщался с теми фигуристами, с которыми и до этого был знаком, потому что там, мне кажется, половина русскоязычных спортсменов.
— А если без имен, какая была реакция на ваше появление там? Были ли приободряющие слова?
— Да, как обычно, как принято у спортсменов, все время доброжелательно очень, желали удачи. Там палец на тренировке порезал — помогли, дали пластырь, салфетку. Очень все доброжелательно, по-доброму.
— Сегодняшний контент (четверной флип-тройной тулуп, четверной лутц, тройной аксель — прим. Sport24) — это уже окончательный ваш вариант?
— Ну, в Китае это соревнование было рано-рано утром, поэтому я решил, и мы поменяли (лутц) на сальхов, чтобы 100% было чисто, без сомнений. Так что все-таки изменения возможны.
— Какие были первые эмоции, когда вышли на арену в Пекине?
— Первое — это посмотрел на лед, увидел какую-то часть трибун, потом начал свой кругозор расширять, расширять… Трибуны все не кончаются, я подумал: «Офигеть, вот это арена!».
— Очень много обсуждений вызвало ваше решение отправиться на экскурсию по Пекину перед тренировками. Это часть какой-то психологической тактики или просто очень хотелось?
— Это, можно сказать, моя традиция. Я всегда, когда приезжаю в новый город на соревнования, сколько вот ездил по юниорским соревнованиям в разные страны и города, особенно всегда в первый день, когда еще нет соревнований, всегда гуляю, исследую местность, так что я даже не задумывался.
— А в Милане до этого вы бывали?
— В Милане проездом только был, так что очень хотелось бы посетить там некоторые места, только не знаю, будут ли там из олимпийской деревни выпускать.
— Почему решили вернуть предыдущую произвольную программу? Тяжело ли было ее вспоминать?
— Решили, что сейчас зрителям понятнее и приятнее смотреть на «Онегина», где четкий и ясный образ, сюжет, который все знают, и изложение, которое всем понятно. А более абстрактная программа пока не так хорошо у меня получается, чтобы за нее получить больше оценки.
— Пять четверных — это все-таки риск. Насколько он был оправдан? Насколько довольны тем, как удалось показать?
— Я готовлю пять четверных к Олимпиаде, поэтому решил, что надо тренировать этот контент. На тренировках получается довольно часто, но на соревнованиях есть еще фактор волнения, на котором какие-то прыжки могут не так уверенно получиться. Поэтому очень важно не на Олимпиаде в первый раз такое пробовать, а идти к этому.
— Петр, какую задачу ставили сами для себя на этих контрольных прокатах?
— На эти контрольные прокаты ставил задачу показать красивую программу, красивые прыжки, вращения, элементы, в общем, как обычно.
— Вам еще предстоит пройти комиссию по допуску МОК, есть волнение в связи с этим или уверены, что все хорошо?
— Ну да, надеюсь, все хорошо будет.
Константин Лесик