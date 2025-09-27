Первое интервью Петра Гуменника после победы в Китае: «В Пекине заблудился: вместо автобуса вышел к прессе»

— Это, можно сказать, моя традиция. Я всегда, когда приезжаю в новый город на соревнования, сколько вот ездил по юниорским соревнованиям в разные страны и города, особенно всегда в первый день, когда еще нет соревнований, всегда гуляю, исследую местность, так что я даже не задумывался.