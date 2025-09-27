Цензура слова и фурор еврейского танца. Фигуристы открыли четвертый сезон в изоляции

В просмотре фигурного катания без аккредитации есть свои прелести — другой ракурс и погружение в зрительскую атмосферу. Жаль, что работать все равно приходится. И вообще сложно писать о нашем фигурном катании что-то идущее вразрез с генеральной линией. Наши — лучшие, делают больше всего четверных, сплочены и никаких подковерных интриг нет… Ну что ж — так и будем писать значит. Не зря же мы таскали баннеры в поддержку российских нейтралов в Пекине.
Решили катать без «суки» — культурная столица все-таки!
В субботу в «Юбилейном» объективно было на что посмотреть. И даже народ собрался — 6 из 7 тысяч мест были заполнены. До танцевальный дуэтов досидели не все — но это люди просто не выдержали эффектности наших танцорш и мощи музыки 1990-х. Танцы, кстати, правда оказались веселые — Шевченко/Ежлов отжигали под Андрея Губина и «Тополиный пух», Кагановская/Некрасов спрогрессировали и поставили акробатику под Prodigy, Щербакова/Гончаров рискнули поставить танец под песню «Сука любовь» 1999 года Михея и Джуманджи — правда, страшное слово из четырех букв замьютили с подачи тренеров и специалистов. Сами фигуристы представили целую хронологию битвы за «суку».
Гончаров: Сергей Сергеевич [Плишкин] нашел вариант, у нас были сомнения насчет этой музыки. У нас есть три варианта — со словом, без слова и с заменой на другое. Точно решили, что будем кататься под это, поэтому были готовы к разными вариантам.
— Почему решили исполнить безопасный вариант?
Щербакова: Мы получили комментарии. В Новогорске катались с этим словом, решили, что в Питере будем катать без. Культурная столица все-таки!
— Дальше выбор будете делать исходя из места проведения соревнований?
Щербакова: Мы получим дополнительные комментарии по поводу нашей программы, и, исходя из них, будем решать, какой вариант покажем в следующий раз.
А танец получился классный, пластичный. Сергей Плишкин врывается в топ наших хореографов.
Кондратюк разнес зал
Наряду с танцами самыми яркими были мужчины. Они у нас лучшие в мире. Ну те, что в коньках, конечно. И если посчитать американца Илью Малинина нашим. Но если без иронии — Марк Кондратюк представил боевик года, бесноватую и отдушинскую «Хава Нагила». Каким-то макаром (Игнатова на прокатах не было) Марк умудряется год за годом выходить за пределы зарегулированного фигурного катания и делать программу, зажигающую зал. Она, может, иногда кажется хаотичной, прямолинейной, с движениями пришедшего в клуб на субботнюю дискотеку. Зато искренне — и потому подкупает.
И это все еще сильнее хореографии Владислава Дикиджи, который взял сложную тему из «Интерстеллара». Старался показать космос — на перчатку нанес портрет Гагарина, иногда даже показывал какие-то отсылки к невесомости и чему-то глобальному — но Ханс Циммер просто сильнее почти любого российского фигуриста. Даже идеально исполняющего четверные, как Влад.
Петр Гуменник своего олимпийского «Парфюмера» показал на пекинском уровне — не просел, но и, выходя сразу после Кондратюка, не поднял планку.
Мужчин-одиночников в Питере было маловато — всего шесть человек, причем перешедший в школу Татьяны Навки Даниил Самсонов будто и не был — упал со всех прыжков, хотя задумка программы под «Миссия невыполнима» была очень для него новаторской.
Странности Галлямова и Козловского
Сначала женщины. Они тоже у нас лучшие в мире. Если будут прыгать ультра-си прыжки. А их в короткой программе не было — и не факт, что стоит ждать удачных четверных в воскресенье. И мы будто эти ультра-си уже и не требуем — вот что повышение возрастного ценза творит.
У женщин принято субботним вечером было хвалить Садкову — ну давайте похвалим и мы. Как показалось, похорошела при Мишине Муравьева, пусть и под классическую «Кармен» и со срывом каскада. Но в целом сказать, что из девушек кто-то поразил, нельзя. Фролова — все более зрелая женщина, Двоеглазова — талантливая юниорка, Петросян катает Джексона и ошибается на лутце — на этот раз уже серьезно, с падением. Но зачем обращать на это внимание? Сама Аделия отнеслась к казусу спокойно — и ей позволительно, всего неделю назад был олимпийский отбор. Давайте и мы не будем драматизировать. Аделия — наша звездочка, она молодец, болеем, верим, ми-ми.
У пар получилось страннее. Зацепить программами было сложно — Бойкова/Козловский оставили «Убить Билла», но сменили платье Александре, Осокина/Грицаенко пусть и классно, но катались под надоевшую в умат Malade, а Мишина/Галлямов представили очередную классическую москвинскую программу под «Травиату». Уровень ребят объективно высокий, и они должны были ехать на Олимпиаду — но смотреть на такое уже совсем скучновато — и это мнение не только мое, но и соседей по трибунам.
Галлямов перед турниром еще и рассказал, что на Байкале в начале марта получил серьезную травму ноги — в диагнозе есть слово «перелом». Порез пальца тоже был — но сами понимаете. Поэтому в микст-зоне обсуждение травмы получилось чем-то между иронией и «все всё понимают».
А Дмитрий Козловский после падения своей партнерши (проблемы никуда не делись) и вовсе вышел к журналистам и объявил, что до чемпионата России общаться с медиа он и Бойкова не будут. Ни с того ни с сего.
Ну и правильно. А зачем общаться? В нашем фигурном катании все и так хорошо.
Дмитрий Кузнецов