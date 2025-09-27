Цензура слова и фурор еврейского танца. Фигуристы открыли четвертый сезон в изоляции

У женщин принято субботним вечером было хвалить Садкову — ну давайте похвалим и мы. Как показалось, похорошела при Мишине Муравьева, пусть и под классическую «Кармен» и со срывом каскада. Но в целом сказать, что из девушек кто-то поразил, нельзя. Фролова — все более зрелая женщина, Двоеглазова — талантливая юниорка, Петросян катает Джексона и ошибается на лутце — на этот раз уже серьезно, с падением. Но зачем обращать на это внимание? Сама Аделия отнеслась к казусу спокойно — и ей позволительно, всего неделю назад был олимпийский отбор. Давайте и мы не будем драматизировать. Аделия — наша звездочка, она молодец, болеем, верим, ми-ми.