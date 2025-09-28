Ричмонд
Гуменник рассказал, на каких соревнованиях планирует выступить в олимпийском сезоне

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник после выступления на контрольных прокатах сборной России рассказал о своих планах.

"Выступлением доволен. Каково выступать дома? Очень приятно, спокойно, так тепло встретили, очень благодарен болельщикам. Как акклиматизация? Не могу сказать, что было тяжело. Несколько дней на тренировках чувствовал, что мышцы не те, дал отдохнуть им, и к концу недели всё было хорошо.

Каково вспоминать «Онегина»? Было очень просто. Не все движения вспомнил, заходы на прыжки оставил те, которые отработал за лето.

Какие планы на сезон? Сейчас немного отдохну, сбавлю интенсивность тренировок. В важных российских стартах планирую принять участие, чтобы подготовиться к Олимпиаде«, — передаёт слова Гуменника корреспондент “Чемпионата” Анастасия Матросова.