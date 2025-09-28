«Это история, её, увы, не переписать». Марк Кондратюк — о новой ПП под «Список Шиндлера»

Чемпион Европы и России — 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк ответил, тяжело ли ему морально катать новый произвольную программу, которая поставлена под музыку из кинофильма «Список Шиндлера». Кондратюк представил её на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.