Гуменник — о повышенном внимании к себе: никогда такого не испытывал

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, какие эмоции испытывает от повышенного внимания извне в последнее время.

Источник: Чемпионат.com

Ранее Гуменник завоевал именную квоту на Олимпиаду-2026 в Италии. Из россиян помимо него на Играх должна выступить Аделия Петросян.

"Вчера был разбор, замечаний было много, но это работа судей. Я всё запоминаю, чтобы на тренировках работать над этим.

Внимание ко мне увеличилось? Да, я заметил по трибунам, какая была поддержка. Никогда этого не испытывал. Вчера все так кричали, что я немного был сбит с толку в хорошем плане«, — передаёт слова Гуменника корреспондент “Чемпионата” Анастасия Рацкевич.