Гуменник — о повышенном внимании к себе: никогда такого не испытывал

Внимание ко мне увеличилось? Да, я заметил по трибунам, какая была поддержка. Никогда этого не испытывал. Вчера все так кричали, что я немного был сбит с толку в хорошем плане«, — передаёт слова Гуменника корреспондент “Чемпионата” Анастасия Рацкевич.