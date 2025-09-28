Ричмонд
Гущина: хотелось бы поработать полноценно с Авербухом

Российская фигуристка Ксения Гущина выразила желание дальнейшего сотрудничества с хореографом Ильёй Авербухом, который помог ей в создании произвольной программы на сезон-2025/2026.

Программа Гущиной поставлена под композицию Come Together — Ferruccio Spinetti & Petra Magoni.

«Задумка Ильи Авербуха и Елены Масленниковой, но доделывали мы её нашим штабом, мне понравилась эта идея. Это мое первое сотрудничество с Ильей Авербухом, было комфортно работать, интересный опыт, но у нас разные города и работать плотно не получилось, надеюсь, в будущем получится», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.