Гуменник — о произвольной «Онегин»: ещё не решили, оставим ли на Олимпиаду

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался о произвольной программе «Онегин».

Источник: Чемпионат.com

«Обсуждали, к точному решению еще не пришли, поэтому не могу сказать точно. Образов много, которые я бы хотел катать. Но тут не только фактор моего желания, есть то, что зрители поймут, судьям будет нравится, я успею вкатать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись контрольные прокаты произвольной программы сборной России у мужчин. Только Гуменник пошёл на пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах.