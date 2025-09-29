Ледовый период: как прошли прокаты российских фигуристов в Питере

Почему Двоеглазова — вероятная чемпионка России, хотя в Олимпиаде участвует Аделия Петросян? Ученице Этери Тутберидзе (они обе из этой группы) 16 лет, она не проходит во взрослые соревнования по международному возрастному цензу, а по российскому уже может выступать на высшем уровне. А потому имеет преимущество по четверным прыжкам. Собственно, только Двоеглазова исполнила их две штуки (четверные тулупы сольно и в каскаде), но упала с лутца. Была еще Садкова, но ее удачная попытка того же тулупа стоила сразу нескольких падений по ходу программы — вряд ли это можно считать удачей.