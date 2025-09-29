Карьеру бывшей российской фигуристки хоронят на глазах. В январе она выиграла медаль чемпионата Европы для Франции

Пока в Санкт-Петербурге проходили контрольные прокаты сборной России, на международной арене топы уже как следует грызли друг друга свежими образами и постановками. В Словакии прошел традиционный «челленджер» Nepela Memorial. Классный состав собрался в танцах на льду, а результаты удивили, причем палитра этого удивления далеко не однообразная.
На 4-м месте остались французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, которые еще в начале года брали медаль Евро и ходили в претендентах на подиум чемпионата мира.
Сейчас проблемы начались уже в ритмическом танце, где партнерша сорвала вторую секцию твизлов. В целом прокат технически получился не очень уверенным, фигуристы не понимали размеры площадки и постоянно заканчивали элементы почти впритык к борту. За основу в постановке Евгения и Жоффре взяли культовый трек «Blue (Da Ba Dee)» от Eiffel 65. Казалось, здесь можно было придумать что-то интересное, но танцоры просто повторили свой ритмический прошлого сезона. Здесь не было развития или новых решений, просто копия уже знакомой стилистики, которая выглядит очень вторично.
В произвольном французы также показали не самый уверенный прокат. В этот раз уже партнер сделал серьезную ошибку: вместо первой секции твизлов он проехался в тройке. В целом видно, как теперь ощущается судейская лояльность после возвращения в соревновательную гонку олимпийского чемпиона Гийома Сизерона. Техническая панель начала замечать абсолютно все ошибки Лопаревой и Бриссо, снижать уровни и оценивать по всей строгости. Да и сами они сдулись психологически, осознавая, как их выкинули из очереди. Такой эмоциональный провал просто может похоронить карьеру ребят.
К тому же постановка под песни Бьорк пока не цепляет. В итоге с 183,40 балла в сумме Евгения и Жоффре потеряли статус лидеров сборной и приблизились к Демужо/Ле Мерсье.
Неожиданно бронзу выиграли американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, которые по результатам ритмического танца были 7-е. Они достаточно плохо откатались, а сама постановка очень спорная, в ней много ненужной и дешевой пошлости, которая только портит фигуристов. В произвольном они же смогли стать 2-мы благодаря подходящей программе под песню «Escalate». Здесь Кэролайн и Майкл могут показать линии, катание, пластику и не потерять лишних баллов. Благодаря этому Грин/Парсонс смогли набрать 184,18 в сумме и подняться на пьедестал.
На 2-м месте остались Натали Ташлерова и Филип Ташлер из Чехии, которые лидировали после ритмического танца. У них хорошая техника, высокие уровни, но пока надо грамотно это выкатывать. Постановка под хиты Дженнифер Лопес выглядит не совсем готовой из-за физической формы спортсменов — у них не хватает сил на хореографию после элементов. Эта же проблема была и в произвольном танце под саундтрек из фильма «Матрица». Им поставили неплохую хореографию, интересные фишки, но именно на Натали и Филипе они выглядят натужно и странно, потому что основа их танцев — это скольжение. В итоге они проиграли произвольный и Грин/Парсонс, а с суммой 186,60 смогли взять только серебро.
Победителями стали Оливия Смарт и Тим Дик. После первого дня соревнований испанцы занимали 2-е место. Все из-за основной дорожки, которую они сделали хуже чехов и получили низкие уровни. В целом техника немного хромает, есть небольшие недочеты. Но это пока. Оливия и Тим много работали над скольжением — видно, как шаги стали шире, а ребра отчетливее. Такие моменты нужно как следует отточить и полностью донести до арбитров. Постановка под песни Робби Уильямса получилась яркой и эпатажной, но без перебора.
Произвольный танец поставили снова под саундтрек из фильма «Дюна», но как продолжение прошлогодней постановки. Хореографы понимали, что весь эффект новизны исчезнет на второй год, поэтому постарались сделать больше интересных переходов. Например, поставили совершенно другую по темпу и стилю дорожку на судей, крутой слайдинг в шпагат и много акробатики. Даже так оставили несколько хороших решений и перенесли в новую программу — высокую поддержку и блок на одной ноге. Новая «Дюна» получилась на уровне с прошлогодней и точно ей не уступает. Благодаря этому прокату Смарт/Дик смогли набрать 192,67 в сумме и подняться на 1-е место.
Алена Волкова