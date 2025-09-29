Карьеру бывшей российской фигуристки хоронят на глазах. В январе она выиграла медаль чемпионата Европы для Франции

На 2-м месте остались Натали Ташлерова и Филип Ташлер из Чехии, которые лидировали после ритмического танца. У них хорошая техника, высокие уровни, но пока надо грамотно это выкатывать. Постановка под хиты Дженнифер Лопес выглядит не совсем готовой из-за физической формы спортсменов — у них не хватает сил на хореографию после элементов. Эта же проблема была и в произвольном танце под саундтрек из фильма «Матрица». Им поставили неплохую хореографию, интересные фишки, но именно на Натали и Филипе они выглядят натужно и странно, потому что основа их танцев — это скольжение. В итоге они проиграли произвольный и Грин/Парсонс, а с суммой 186,60 смогли взять только серебро.