Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Гуменник, Коляда примут участие в вечере памяти Александра Гришина

В вечере памяти комментатора примут участие:
Софья Акатьева.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Матвей Ветлугин.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Алина Горбачева.
Петр Гуменник.
Артур Даниелян.
Алиса Двоеглазова.
Макар Игнатов.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
Михаил Коляда.
Марк Кондратюк.
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Евгения Медведева.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Софья Муравьева.
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.
Аделия Петросян.
Даниил Самсонов.
Александра Степанова и Иван Букин.
Александра Трусова.
Елизавета Туктамышева.
Анна Фролова.
Анна Щербакова.
Анна Щербакова и Егор Гончаров.
Алексей Ягудин.
Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет.