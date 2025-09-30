Ричмонд
Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Гуменник, Коляда примут участие в вечере памяти Александра Гришина

Мероприятие пройдет 5 октября на в Москве «Навка Арене», начало — в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет на сайте Первого канала и в VK Видео.

В вечере памяти комментатора примут участие:

Софья Акатьева.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Матвей Ветлугин.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Алина Горбачева.

Петр Гуменник.

Артур Даниелян.

Алиса Двоеглазова.

Макар Игнатов.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Михаил Коляда.

Марк Кондратюк.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Евгения Медведева.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Софья Муравьева.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

Аделия Петросян.

Даниил Самсонов.

Александра Степанова и Иван Букин.

Александра Трусова.

Елизавета Туктамышева.

Анна Фролова.

Анна Щербакова.

Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Алексей Ягудин.

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет.

