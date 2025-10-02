Иоланда Чен: «Возвращение Валиевой — палка о двух концах. Флаг ей в руки!»

Камиле в этом плане будет легче, потому что она моложе и добилась хороших результатов, но важнее, что Валиева умеет многое делать. Ей надо ментально вернуть веру в себя, уверенность и вес. У каждой женщины без тренировок вес повышается, но, думаю, для Камилы это ерунда, потому что мы все привыкли худеть и знаем, как это делать. Если у нее есть большое желание и уверенность, и она пошла на это, все должно быть хорошо", — сказала Чен в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.