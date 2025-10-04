Дочь Тутберидзе победила на Мемориале Тена в танцах на льду

Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2023 года. Пара живет и тренируется в США. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали восьмыми на ЧЕ и десятыми на ЧМ.