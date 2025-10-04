Ричмонд
«Не могу заработать на жизнь»: украинская фигуристка Баюл страдает в США

Украинская фигуристка Оксана Баюл заявила, что вынуждена продать дом в США.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию среди одиночниц украинка Оксана Баюл рассказала, что вынуждена продать свой особняк в американском городе Шривпорт (штат Луизиана) из-за отсутствия работы.

Принадлежащий Баюл пятикомнатный дом с пятью ванными оценивается в 1,2 миллиона долларов. На фоне развода с супругом, о котором Баюл объявила в августе, экс-спортсменка будет вынуждена вернуться в Лас-Вегас.

«Спасибо, Шривпорт! Дом продается, возвращаюсь в Лас-Вегас… Я люблю вас всех. Мне жаль, что все так сложилось», — написала Баюл на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Украинка вместе с супругом переехала в Луизиану в 2022 году. Как сообщает NY Post, она хотела открыть школу фигурного катания в Луизиане, однако эти планы не осуществились.

«Я не могу заработать на жизнь в Шривпорте. К сожалению, не могу», — призналась экс-фигуристка.

Баюл 47 лет. Помимо золота Олимпиады, она стала чемпионкой мира в 1993 году, а также завоевала две серебряные медали чемпионата Европы в 1993 и 1994 годах.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.