«Не могу заработать на жизнь»: украинская фигуристка Баюл страдает в США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию среди одиночниц украинка Оксана Баюл рассказала, что вынуждена продать свой особняк в американском городе Шривпорт (штат Луизиана) из-за отсутствия работы.
Принадлежащий Баюл пятикомнатный дом с пятью ванными оценивается в 1,2 миллиона долларов. На фоне развода с супругом, о котором Баюл объявила в августе, экс-спортсменка будет вынуждена вернуться в Лас-Вегас.
«Спасибо, Шривпорт! Дом продается, возвращаюсь в Лас-Вегас… Я люблю вас всех. Мне жаль, что все так сложилось», — написала Баюл на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Украинка вместе с супругом переехала в Луизиану в 2022 году. Как сообщает NY Post, она хотела открыть школу фигурного катания в Луизиане, однако эти планы не осуществились.
«Я не могу заработать на жизнь в Шривпорте. К сожалению, не могу», — призналась экс-фигуристка.
Баюл 47 лет. Помимо золота Олимпиады, она стала чемпионкой мира в 1993 году, а также завоевала две серебряные медали чемпионата Европы в 1993 и 1994 годах.
