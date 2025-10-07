Гонка к Милану-2026: могут ли российские фигуристы взять две олимпийские медали?

До Олимпийских игр в Милане осталось всего пять месяцев, и представители зимних видов спорта начинают входить в сезон. В принципе почти все виды спорта определились с позицией относительно россиян. В фигурном катании у нас два участника Олимпиады, в ски-альпинизме отобрался один, в конькобежном спорте и шорт-треке по ходу Кубка мира будет идти отбор, в котором поучаствуют 18 россиян. Еще одна конькобежка Дарья Качанова оспорила отказ в нейтральном статусе в CAS, рассмотрение ее дела пока не завершено.
В трех федерациях, которые, правда, проводят соревнования по девяти видам спорта, сохраняется неопределенность. Прежде всего речь о Международной лыжной федерации (FIS), руководство которой скорее поддерживает МОК в допуске ограниченного числа россиян, но имеет проблемы с сильным лобби скандинавов. FIS управляет лыжными гонками, горнолыжным спортом, прыжками с трамплина (россияне, на минуточку, серебряные призеры Олимпиады-2022), лыжным двоеборьем, сноубордом и фристайлом (в двух последних видах у нас есть шансы на медали).
Неопределенность другого рода сохраняется в данном спорте и бобслее со скелетоном, где наша национальная федерация, по информации «СЭ», готовит иск в CAS с оспариванием отказа в допуске на Олимпиаду в нейтральном статусе. Саночники уже там.
Заочная гонка за золотом Милана
Но самая уникальная ситуация у фигуристов. Они съездили на один международный турнир — олимпийский отбор, а теперь снова закрываются дома до февраля. При этом и Петросян, и Гуменник показали себя потенциальными претендентами на медали. Но сравнивать их с иностранцами можно только заочно.
Это мы и будем делать по ходу сезона примерно раз в месяц в рамках своеобразной «гонки к Милану». Основные соперники Петросян и Гуменника уже вышли на лед. Первый этап гонки — сентябрьские турниры, на которых все еще только выходят из межсезонья и набирают форму.
Как выступили те, с кем предстоит бороться Аделии и Петру?
Женщины
Аделия Петросян, безусловно, даже в нынешних условиях остается для России надеждой на золотую медаль — по-другому котироваться фигуристка из команды Этери Тутберидзе не может. Да, она после травм, хотела сняться, но за полгода может обрести форму (правда, с каждым годом удерживать четверные и тройной аксель все сложнее). Но кто еще, как не подопечные Тутберидзе, умеет подводиться к главным стартам?
На отборе в Пекине Аделия набрала 209,63 балла. Разумеется, для борьбы за медали, еще и из первой разминки (в короткой программе россиянка будет стартовать одной из первых из-за отсутствия рейтинга), нужен либо тройной аксель, либо несколько четверных. А в идеале — и то и другое. Без них спасут только ошибки конкуренток.
Соперниц примерно три-четыре. Американки Алиса Лью и Эмбер Гленн, японки Каори Сакамото и Моне Тиба. Все они способны набрать за 210 баллов, а на Олимпиаде наверняка победный результат будет даже за 220.
В середине сентября в итальянском Бергамо прошел турнир Lombardia Trophy. На нем японка Накаи дважды упала с тройного акселя, а Сумиеси — с четверного тулупа. Но главное, что это было первое появление чемпионки мира американки Лью, и она его завалила. Выиграв короткую программу (ее прыжковая сложность была на 0,25 балла ниже, чем у Петросян), она самоуничтожилась в произвольной — ни разу не упала, но исполнила несколько слабых прыжков и набрала в сумме 197,84. По компонентам праймовая Лью выше Петросян: 8,46 — 8,57 — 8,18 при победе в первый день, а вот пятое место судьи не оценили: 8,09 — 8,36 — 8,00. На чемпионате мира в произвольной у Лью было 8,61 — 9,04 — 8,61. У Петросян в Пекине 8,29 — 8,29 — 8,17. В общем, отставание есть, но не критическое. Но проблема в том, что по всему сезону россиянка в компонентах лишь 11-я.
Через неделю
На других турнирах конкурентоспособных результатов девушки не показывали. Таким образом, таблица результатов сезона выглядит так:
- Моне Тиба (Япония) — 216,59
- Эмбер Гленн (США) — 214,49
- Аделия Петросян (Россия) — 209,63
- Рион Сумиёси (Япония) — 209,59
- Чжа Шин (Южная Корея) — 208,45
- Изабо Левито (США) — 207,61
Мужчины
Петр Гуменник, в отличие от Аделии, все же не претендент на золото Олимпиады — скорее речь идет о том, чтобы зацепиться за бронзу при идеальных прокатах. Что хорошо — мужчины будут выступать до женщин, и возможный успех Петросян не будет сдерживать судей.
Гуменник в Пекине набрал 262,82 балла и прыгнул семь четверных в двух программах, правда, три из них на отрицательные оценки. По контенту это уровень лучших в мире, но есть нюанс — делать прыжки надо чисто. Ну и беды с компонентами никто не отменял.
На прошедшем чемпионате мира Гуменник стал бы только десятым. Российская аудитория пришла к консенсусу, что при чистых прокатах Петр может брать 280 баллов — это как раз была бы бронза.
Что показали мужчины в начале сезона? Уже выступил главный фаворит Илья Малинин — набрал дежурные 307 баллов, до которых одинаково далеко примерно всем. Его главный конкурент Юма Кагияма с двумя незначительными помарками показал на старте сезона 286. Чтобы добраться до них, нужно либо значительное усиление контента (но уже тяжело), либо ошибки конкурентов, либо прогресс по компонентам — но откуда его взять. Даже Малинину, далеко не гению артистизма, ставят девятки. Гуменник в Пекине заработал лишь восьмерки. Было такое шоу на Первом — «Большая разница».
Кто еще выше Гуменника по состоянию на сентябрь?
- Илья Малинин (США) — 306,65
- Юма Кагияма (Япония) — 285,91
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 282,22
- Ника Егадзе (Грузия) — 266,90
- Николай Мемола (Италия) — 265,37
- Петр Гуменник (Россия) — 262,82
К декабрю состав топ-6 наверняка обновится, а значит, нашему Стратегу на российских стартах надо так же выходить на показатели под 300.