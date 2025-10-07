Гонка к Милану-2026: могут ли российские фигуристы взять две олимпийские медали?

В середине сентября в итальянском Бергамо прошел турнир Lombardia Trophy. На нем японка Накаи дважды упала с тройного акселя, а Сумиеси — с четверного тулупа. Но главное, что это было первое появление чемпионки мира американки Лью, и она его завалила. Выиграв короткую программу (ее прыжковая сложность была на 0,25 балла ниже, чем у Петросян), она самоуничтожилась в произвольной — ни разу не упала, но исполнила несколько слабых прыжков и набрала в сумме 197,84. По компонентам праймовая Лью выше Петросян: 8,46 — 8,57 — 8,18 при победе в первый день, а вот пятое место судьи не оценили: 8,09 — 8,36 — 8,00. На чемпионате мира в произвольной у Лью было 8,61 — 9,04 — 8,61. У Петросян в Пекине 8,29 — 8,29 — 8,17. В общем, отставание есть, но не критическое. Но проблема в том, что по всему сезону россиянка в компонентах лишь 11-я.