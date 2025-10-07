Источник: Валиева пришла попрощаться с Тутберидзе перед переходом к Навке

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Фигуристка сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре этого года.