Плющенко признался, что ему надоедает фигурное катание

— Фигурное катание — это очень хорошо, но есть еще время, которое хочется посвящать другому. Недавно ездил в один из поволжских регионов присматривать землю — хочу снова сделать свое хозяйство с быками, коровами, козами. Чтоб было свое мясо для спортсменов. Потом — я влюбился в лошадей. Восстановился после операций и запретов врачей и решил обзавестись конным хозяйством… Картошечка с лучком, помидоры, огурцы, прогулки на природе, рыбалка, охота — прекрасно.
— Тут Хабиб Нурмагомедов говорил, что за 20 лет мир сильно деградировал и все сидят в телефонах. Вас что-то к земле потянуло.
— Именно поэтому я и хочу хозяйство! У нас как-то под Питером было, отец следил за ним — так ночью волки пришли, погрызли 40 баранов. Пришлось с нуля начинать. Сбор грибов очень люблю.
— В фигурном катании особенно полезно.
— Конечно. Но оно надоедает, да. Когда тренируешь одну группу, ты не успеваешь уставать, а когда две-три — тяжело. Хочется другого.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. В марте 2017 году он завершил спортивную карьеру, а в апреле того же года открыл в Москве академию «Ангелы Плющенко».