Плющенко признался, что ему надоедает фигурное катание

— Фигурное катание — это очень хорошо, но есть еще время, которое хочется посвящать другому. Недавно ездил в один из поволжских регионов присматривать землю — хочу снова сделать свое хозяйство с быками, коровами, козами. Чтоб было свое мясо для спортсменов. Потом — я влюбился в лошадей. Восстановился после операций и запретов врачей и решил обзавестись конным хозяйством… Картошечка с лучком, помидоры, огурцы, прогулки на природе, рыбалка, охота — прекрасно.