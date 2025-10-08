«Мы могли вложить деньги за границу, но хотим создать спортивный кластер для детей в России». Экскурсия по академии с Плющенко

Здесь же было садоводство, в запущенном состоянии. Мы приводим в порядок, облагораживаем. Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем. Я вообще очень горжусь тем, чем мы с Яной занимаемся. Мы могли эти деньги вложить за границей, купить себе что-нибудь. Но я считаю, что все это надо развивать там, где ты живешь. Многие сейчас любят говорить, какие они патриоты. Я этому принципу следовал всегда, еще до сложившейся сейчас обстановки. И учитывая нынешнюю политическую ситуацию, про это надо не только говорить, но и делать.