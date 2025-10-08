Ричмонд
Евгений Плющенко: «Ангелы Плющенко» не могут быть в минусе априори. Плющенко и Рудковская в минусе — это как?"

— Вряд ли ваши вложения в фигурное катание окупаются.

Источник: Спортс"

— Не окупаются, если неправильно работать. «Ангелы Плющенко» не могут быть в минусе априори. Плющенко и Рудковская в минусе — это как?

Нас много кто поддерживает — видя наш результат и то, как мы вкладываемся. Я бы мог себе эти деньги забрать, но направляю их на детское фигурное катание. Фигурное катание сейчас не про бизнес. Я бы не сказал, что мы зарабатываем огромные деньги. Где-то выходим в ноль, где-то бывает минус, где-то плюс. Есть шоу, есть сборы, в конце концов.

— Когда-нибудь считали, сколько потратили? Хотя бы порядок цифр. Это же миллионы и миллионы, наверное.

— Какие миллионы? Арена в Москве — больше миллиарда рублей. Эта арена в Подмосковье — сотни миллионов. Фигурное катание просто не про бизнес. Есть коммерческая история, а для многих у нас занятия бесплатные.

Есть гостиница, сборы, за счет которых зарабатываем, — но не баснословные деньги, конечно. К нам приезжают, много китайцев. 150 иностранцев готовы были приехать до начала СВО, но потом взяли паузу. Впрочем, нам хватает желающих. Много денег не бывает, но главное — мы вкладываем свои в Россию, — рассказал Плющенко.