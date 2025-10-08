Евгений Плющенко: «Ангелы Плющенко» не могут быть в минусе априори. Плющенко и Рудковская в минусе — это как?"

Нас много кто поддерживает — видя наш результат и то, как мы вкладываемся. Я бы мог себе эти деньги забрать, но направляю их на детское фигурное катание. Фигурное катание сейчас не про бизнес. Я бы не сказал, что мы зарабатываем огромные деньги. Где-то выходим в ноль, где-то бывает минус, где-то плюс. Есть шоу, есть сборы, в конце концов.