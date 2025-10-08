Ричмонд
Плющенко о переходе Жилиной в Азербайджан: «Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело — тренировать»

— Давайте про Жилину. Как вам быть со спортсменкой, которую не отпустили в другую сборную?

Источник: Спортс"

— Решение о переходе принято родителями и самой спортсменкой, тут вопросы лучше задавать им. Мы продолжаем тренироваться, она восстанавливается.

Но интересно — она два года не выступала и все про нее забыли. «А где Вероника Жилина? Да хрен ее знает! А, у нее травма — да и бог с ней!» У нас в спорте сегодня ты на коне, завтра про тебя забыли. И руководство в том числе. Что бы там ни говорили, мол, кто-то помогал, реанимировал.

— Да, руководство федерации заявляло, что на ее здоровье тратились деньги.

— Я этого не помню. Я помню, что на руках ее таскал и вез к врачам. Яна Александровна помогала — это помню. Родители — тоже помню. Вероника приняла решение кататься за другую страну, и это решение вытекает не из сегодняшнего дня. Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело — тренировать, — отметил Плющенко.