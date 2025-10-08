Евгений Плющенко: «Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем»

В уличную футбольную лигу заявили команду «Союз чемпионов» — Легков, Нагорный, Мостовой, я, другие чемпионы из разных видов спорта. Санек (сын Плющенко) занимается футболом, но он и учится хорошо, английский учит, испанский, пять классов закончил хорошо. Учиться надо. Арсений (младший сын) теннисом индивидуально занимается. Но мы и местных детей с улиц забираем и обучаем, в той же футбольной школе.
— Местные как на вас реагируют?
— Хорошо реагируют. Часть местных мы расселили — 31 участок выкупили, переместили, либо жилье новое купили, либо отдали деньги. Многие на арену приезжают — дети занимаются. Или, например, посмотри на лес — он был весь заросший, мы почистили, там лесенки появились, дорожки со щепой. Для спортсменов — ОФП, а местные приезжают, гуляют.
Здесь же было садоводство, в запущенном состоянии. Мы приводим в порядок, облагораживаем. Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем.
Я вообще очень горжусь тем, чем мы с Яной занимаемся. Мы могли эти деньги вложить за границей, купить себе что-нибудь. Но я считаю, что все это надо развивать там, где ты живешь. Многие сейчас любят говорить, какие они патриоты. Я этому принципу следовал всегда, еще до сложившейся сейчас обстановки. И учитывая нынешнюю политическую ситуацию, про это надо не только говорить, но и делать, — сказал Плющенко.