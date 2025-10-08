Тутберидзе запускает новую мегазвезду: эта фигуристка будет разрывать мир

Вопрос этот, похоже, отпал благодаря уверенному выходу из юниорок Алисы Двоеглазовой. Она уже на контрольных прокатах заявила, кто тут главный. Через месяц ей исполнится 17 лет. Ее карьера — один из первых продуктов нового возрастного ценза, установленного Международным союзом конькобежцев (ISU) в 2022-м. Не будь его, она смогла бы рвануть по взрослым на два года раньше. В таком случае ее выход из юниоров наложился бы на период пост-Пекина — с еще не сломавшей стопу Софьей Акатьевой, еще не ушедшей на вынужденный перерыв Камилой Валиевой, набирающей ход Петросян и владеющей тройными акселями Софьей Муравьевой.