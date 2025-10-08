Тутберидзе запускает новую мегазвезду: эта фигуристка будет разрывать мир

Вот ради кого был введен возрастной ценз!
Аделия Петросян вступает в кульминационную стадию карьеры — позади долгий период изоляции, пройден олимпийский отбор, осталось без проблем добраться до Милана в 2026 году, желательно выиграть Олимпиаду — и все, свобода. Кому она передаст роль лидера группы?
Вопрос этот, похоже, отпал благодаря уверенному выходу из юниорок Алисы Двоеглазовой. Она уже на контрольных прокатах заявила, кто тут главный. Через месяц ей исполнится 17 лет. Ее карьера — один из первых продуктов нового возрастного ценза, установленного Международным союзом конькобежцев (ISU) в 2022-м. Не будь его, она смогла бы рвануть по взрослым на два года раньше. В таком случае ее выход из юниоров наложился бы на период пост-Пекина — с еще не сломавшей стопу Софьей Акатьевой, еще не ушедшей на вынужденный перерыв Камилой Валиевой, набирающей ход Петросян и владеющей тройными акселями Софьей Муравьевой.
Можно сказать, что ей даже повезло — хотя всем остальным новый ценз играл скорее в минус. Тогда, в период после Олимпиады-2022, она была бы в тени других, да и переживала не самый простой период. В начале 2023-го случилась травма ноги, из-за которой пришлось пропускать первенство России. Через год ситуация повторилась.
Случись это все по старым правилам, ее карьера могла бы разрушиться, не начавшись. Тогда, в диапазоне 15-леток, важен был не потенциал, а скорость. Выйти на пик к пятнадцати, быстро выиграть все и уйти — вот ролевая модель женского одиночного катания, от которой ISUзахотел уйти. Почему именно — вопрос дискуссионный. Официально — из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем у подрастающего поколения. Неофициально — ходят разговоры, что из-за доминирования российской школы, раскусившей трюк с 15-летками раньше и лучше всех.
В любом случае Двоеглазова получила возможность стрельнуть по юниорам, затем мягко пройти пубертат и, наконец, подойти к взрослым соревнованиям готовой фигуристкой.
Шикарный хук под шведских легенд
Ее изначальными конкурентными преимуществами были отличная прыжковая техника и шикарный конек. С последним все понятно — русские фигуристки прыгают лучше всех в мире, а вот со скольжением все не столь очевидно. Часто наши лидеры, концентрируясь на ультра-сложном контенте, обращали на него не столь много внимания. По-настоящему соединить катание с прыганием удавалось немногим. И Двоеглазова — определенно одна из них.
Сейчас же, обретая более взрослую презентацию, она расширяет свой арсенал. В этот сезон она входит с двумя разноплановыми программами — бодрой, танцевальной короткой под модную в соцсетях французскую певицу Индилу и произвольной под попурри треков ABBAс шикарным хуком на дорожке шагов.
Очевидно, Даниилу Глейхенгаузу работать с ней теперь особенно интересно, ведь от девушки одного образа (раньше им был «Ла-Ла Ленд», произвольную под который она катала два сезона) она переходит в разряд разноплановых спортсменок с широким творческим диапазоном.
Помимо этого, Алиса сохраняет убийственный технический арсенал. Работа над тройным акселем — единственным разрешенным ультра-си в короткой программе у женщин — еще в процессе, но вот четверные у нее по-прежнему в полнейшем порядке. В наличии и тулуп (самый недорогой квад), и лутц (самый дорогой). Где-то между ними застрял флип — он, вроде бы, готов, но в программе еще не накатан.
По идее, даже двух рабочих видов четверных прыжков по новым правилам с головой должно хватать для больших побед. Еще пару сезонов назад один из самых талантливых тренеров-технарей России Сергей Давыдов в беседе с корреспондентом РИА Новости сформулировал рецепт успеха по новому возрастному цензу — два стабильных квада и компонентное катание. Тогда казалось, что идеальный образец этому — олимпийская чемпионка Анна Щербакова, и приблизиться к ней в ближайшие годы вряд ли сумеют.
Но теперь приходит осознание, что эти слова будто бы специально говорились про Алису Двоеглазову. На данный момент конкурировать с ней на равных способна, пожалуй, лишь Петросян — да и та текущий сезон проводит как бы за скобками, в своей борьбе. Всем остальным же придется с Алисой очень тяжело.
Влад Жуков